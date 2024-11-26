Вступление Украины в НАТО имеет "основополагающее значение": в Британии сделали заявление об окончании войны

Окончание войны в Украине – это будет не только победа на поле боя. Важной составляющей будут дипломатические достижения и политическое урегулирование, в котором основополагающее значение будет иметь вступление Украины в НАТО.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в интервью Le Monde.

"Мы все понимаем, что это закончится не только в результате военных действий на фронте, но и в результате политического урегулирования... Очень важно, чтобы Украина получила необходимые гарантии безопасности и чтобы российская агрессия была отбита. И мы здесь, в Европе, действительно ясно понимаем, что не можем допустить, чтобы через некоторое время после окончания войны Россия снова вторглась в Украину. И поэтому этот путь [Украины — ред.] в НАТО и эти гарантии безопасности будут иметь основополагающее значение", – отметил Лемми.

По его словам, угрозы Путина в адрес Европы и удар новой баллистической ракетой по Днепру 21 ноября – это "признаки отчаяния".

"Угрожающие эскалационные и безрассудные высказывания России, особенно в отношении ядерных угроз, являются частью стратегии Путина. Мы уверены, что Украина выполняет свои обязательства по статье 51 в рамках самообороны", – отметил Лемми.

Глава МИД Британии также заверил, что Лондон не прекратит поддержку Киева.

"Мы полны решимости поставить Украину в максимально прочное положение, особенно на пороге очень тяжелой зимы 2025 года", – подчеркнул британский министр.

В то же время Дэвид Лемми выразил уверенность, что Украина выдержит "эту борьбу до 2025 года".

Напомним, по словам Дэвида Лемми, Великобритания не изменила свою позицию, а потому не будет отправлять свои войска в Украину. Вместе с тем Лондон продолжит тренировать украинских бойцов и оказывать военную помощь.

Читайте также: