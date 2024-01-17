Вступление Украины в НАТО можно запустить еще до окончания войны – Дуда

Анджей Дуда считает, что Украина может начать вступление в НАТО еще до завершения войны.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что начать процедуру вступления Украины в НАТО можно было бы даже на войне против. Однако он также считает невозможным полноценное членство Украины в Альянсе до завершения войны с Россией.

Об этом Анджей Дуда заявил во время встречи с Владимиром Зеленским в Давосе, сообщает "Европейская правда".

"Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины", – сказал Анджей Дуда.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо.

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