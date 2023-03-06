"Вступление в НАТО и ЕС": Резников об обороне Украины после войны

Резников рассказал, как должна выглядеть оборона Украины после войны

После войны в Украине полосой безопасности должны стать два параллельных института.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Лиге.

По его словам, первым этапом обороны после войны должен стать план по 10 пунктам — известная Формула мира президента Зеленского.

"Он имеет все составляющие построения будущей архитектуры безопасности в мире, ключевым элементом которой будет Украина. Чтобы сделать невозможными новые попытки решать пожелания от соседей из-за военной агрессии", — сказал Резников.

Он отметил, что обретение членства в НАТО и Евросоюзе – один из ключевых элементов такой архитектуры безопасности.

"Второе – это построение украинского мощного современного государства с очень развитым сектором безопасности и обороны, нормальной регулярной армией и пониманием, что служить в армии – модно и престижно", — резюмировал министр обороны.

Добавим, министр обороны Алексей Резников назвал последний медийный скандал вокруг завышенных цен на питание для военных заказной информацией.

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