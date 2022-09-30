Вступление в НАТО и попытка РФ аннексировать часть Украины Данилов рассказал детали о заседании СНБО

В ходе заседания СНБО 30 сентября было принято обращение президента Украины, председателя ВР, премьер-министра Украины в Альянс о присоединении Украины к НАТО за ускоренной процедурой.

В пятницу, 30 сентября, состоялось СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского. На заседании была рассмотрена заявка Украины о вступлении в НАТО и попытка Путина аннексировать украинские территории.

О заседании Ставки верховного главнокомандующего в эфире совместного телемарфона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"С учетом того, что сегодня состоялся тот фарс, который они называют присоединением украинских территорий. Это ничем не отличается ситуацией, которая была раньше с гитлеровской Германией. Россия сейчас ничем не отличается. Президент созвал заседание СНБО. Сегодня, впервые от 24 февраля, заседание состоялось очно. Присутствовали все члены СНБО. Было обсуждение ситуации, которая сегодня сложилась", — рассказал Данилов.

Напомним, по итогам заседания Украина приняла решение разделить заявку на вступление в НАТО. Это будет происходить по ускоренному порядку. Армия Украины уже доказала, что отвечает всем стандартам Альянса, теперь осталась только юридическая составляющая.

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