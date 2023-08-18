Вступление в НАТО в обмен на территории: в Раде отреагировали на скандальное заявление представителя Альянса

В ВР подчеркнули, что никаких территориальных уступок быть не может.

В Украине отреагировали на скандальное заявление представителя Альянса Стиана Енссена, допустившего возможность вступления Украины в НАТО из-за уступки частью своих территорий стране-агрессорке России. Причиной таких заявлений является существенное влияние со стороны РФ, в частности, информационно-психологическая война, которую она активно ведет.

Такое мнение высказал представитель президента в Верховной Раде, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире телемарафона.

"России нужно сделать передышку, чтобы накопить силы, провести дополнительные мероприятия мобилизации и так далее. Это, по моему убеждению, информационно-психологическая война, которую ведет Россия, гибридная война. Она использует любые возможности, каналы воздействия, а также агентов воздействия, для того, чтобы они высказывали в публичном пространстве такие заявления", – сказал Вениславский.

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Он отметил, что не называет руководителя секретариата аппарата главы НАТО агентом влияния РФ, однако "когда такие разговоры кем-то инициируются, они невольно начинают где-то циркулировать", — добавил он.



"Россия сейчас заинтересована в том, чтобы закрепить статус-кво. Если проанализировать высказывания и союзников России, и спикеров путинского преступного режима, они все говорят – надо садиться за стол переговоров, договариваться, потому что война, жертвы, потери", – продолжает Вениславский. .

Представитель президента в Верховной Раде напомнил, что нашу позицию властей четко озвучил президент Украины.

"Она подтверждается беспрецедентным количеством граждан Украины, война будет продолжаться до тех пор, пока мы не освободим все оккупированные территории. Никаких территориальных уступок быть не может", — резюмировал Вениславский.

Возьмут в НАТО, если отдадим России территории: Украина отреагировала на скандальное заявление

В то же время в НАТО слова чиновника альянса Стиана Енссена об отказе Украины от части своих территорий в обмен на вступление в Альянс назвали ошибкой.

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