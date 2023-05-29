Вступление в ряды ВСУ по стандартам НАТО: в Минобороны рассказали, каких изменений ожидать

В Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ внесут изменения. В частности, военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, которые соответствуют их фактическим воинским званиям.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как отмечается, изменения будут четко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период.

"Будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании. Назначение на высшие должности будет производиться по рейтинговому принципу", — говорят в Минобороны.

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Кроме того, состоится проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта. Примечательно, что лица, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.



"После разработки, согласования и рассмотрения КМУ проекта изменений в «Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ», он будет представлен Главе государства для введения в действие Указом Президента Украины.73410:07", — резюмировали в Минобороны.

Добавим, что во время мобилизации в Украине военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие повестки и прошедшие медкомиссию, должны получить надлежащие знания и подготовку, а также получить снаряжение перед тем, как они будут доставлены в военную часть.

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