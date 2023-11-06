ВСУ активизировали удары в тылу оккупантов на юге и в Крыму – в ISW назвали причину

Вооруженные силы Украины 5 ноября активизировали удары по тыловым российским районам на юге Украины и в оккупированном Крыму. Это объясняется замедлением боев на фронте в предзимний период.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Российские источники утверждают, что Силы обороны нанесли удар по Скадовску на оккупированной Херсонской области, в ночь на 5 ноября. По данным оккупантов, РФ якобы вывела из строя украинские беспилотники, нацелившиеся на железную дорогу нефтеперерабатывающего завода в Джанкое.

Российский военкор также заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар Storm Shadow по Бердянску, Запорожская область.

В свою очередь глава украинского городского военного управления Бердянска Виктория Галицына заявила, что местные жители сообщили о двух взрывах в городе, но украинский Генштаб уточняет информацию.

Так, глава Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Украины бригадный генерал Сергей Баранов в интервью газете Independent, опубликованном 4 ноября, в частности заявил, что украинские силы намерены "капитализировать" накопленный опыт и провести масштабные операции и масштабные удары дронов по целях россиян, когда боевые действия зимой замедляются.

По словам Баранова, Украина намерена развивать свои "значительные успехи" в результате недавних ударов беспилотников, нацеленных на критически важные российские военные и военно-морские объекты.

Напомним, в ISW оценили последствия удара по главному судоремонтному заводу в Крыму.

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