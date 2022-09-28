ВСУ активизировались как минимум на двух направлениях: в британской разведке рассказали, где именно

ВСУ продвигаются по меньшей мере по двум направлениям к востоку от рек Оскол и Северский Донец, где силы украинские военные группировались после контрнаступления в начале месяца.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

При этом Россия создает более сильную оборону, чем раньше. Это связано с тем, что украинское контрнаступление теперь может затронуть Луганскую область, где именно завершается "голосование" на так называемом "референдуме" о присоединении этих территорий к России.

По данным британской разведки, тяжелые бои также продолжаются в Херсонской области. Российские силы на правом берегу Днепра остаются в затруднительном положении.

Кроме того, Россия настойчиво пытается продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, несмотря на то, что она сталкивается с серьезным давлением на своих северных и южных флангах.

"Вероятно это связано с политическим давлением, поскольку Россия использует силы, которые иначе могли бы усилить другие фланги", — считают в британской разведке.

Напомним, ранее в британской разведке рассказали, что российский диктатор Владимир Путин намерен выступить перед обеими палатами российского парламента в пятницу, 30 сентября. Глава России, вероятно, объявит о присоединении захваченных территорий Украины. Однако поражения русской армии на фронте и объявленная мобилизация снижают патриотическую поддержку войны в РФ.

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