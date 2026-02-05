ВСУ атаковали "Капустин Яр", откуда запускают "Орешник": почему это важно

Орешник.

Украинские военные успешно ударили ракетами «Фламинго» по полигону армии РФ «Капустин Яр», откуда осуществляют запуски ракеты «Орешник». Это свидетельствует о том, что ВСУ имеют возможность выводить из строя предприятия российского ВПК.

Об этом в эфире телемарафона сказал авиаэксперт Валерий Романенко.

Он подчеркнул, что «Капустин Яр» — это испытательный центр ракетной техники, где ракетный комплекс «Орешник» — один из элементов. По его словам, после поражения россияне не смогут полноценно заменить соответствующие предприятия.

«Если действительно нанесли серьезное поражение, то это пункт управления. Это удары по пункту управления, удар по радиолокационным станциям, которые выполняют сопровождение и наведение целей… С одной стороны, "Капустин Яр" — "мухосранск", место со страшным климатом, резкими перепадами температур. Если там сейчас на улицу выгнали личный состав, пусть почувствуют, как жить киевлянам (без света и отопления — Ред.). Их там нужно регулярно бить», — подчеркнул Романенко.

Оборудование, которое находится там на полигоне, очень уязвимо для ударов. Прежде всего, речь идет о радиоэлектронной технике, антеннах, системах управления, передачи данных. Если туда прилетела украинская ракета «Фламинго», которая несет 1,1 тонны взрывчатки, то «воронки там соответствующие», подчеркнул Романенко.

По словам эксперта, прежде всего этот украинский удар — доказательство способности ВСУ выводить из строя предприятия российского ВПК и дальнобойные средства поражения. Кроме того, такие атаки усиливают позиции Украины во время переговоров о возможном мире.

«Если мы выводим из строя какое-нибудь российское предприятие или такой полигон как "Капустин Яр", заменить его россиянам нечем», — говорит Романенко.

Удар по полигону «Капустин Яр»

Украинский Генштаб 5 февраля сообщил, что в течение января ВСУ ударили ракетами «Фламинго» по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области РФ. Его оккупанты используют для предстартовой подготовки межконтинентальных баллистических ракет средней дальности, в частности, «Орешника». После удара часть личного состава была эвакуирована с территории.