ВСУ атаковали морской порт РФ: поражено судно с боеприпасами из Ирана

Подразделения ВСУ 14 августа поразили морской порт "Оля" в Астраханской области РФ . Это важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана.

Об этом сообщили в Генштабе.

"Этот объект используется российским агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана. Результаты поражения уточняются", - подчеркивают военные.

По информации, во время атаки поражено судно Порт Оля 4, загруженное комплектующими к БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военный потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Как сообщалось, ночью на 15 августа БпЛА атаковали НПЗ Сызрани. Самарской области. Местные жители и российские Telegram-каналы утверждают, что город атаковали дроны. На рассвете было слышно около десяти взрывов.

Напомним, минувшей ночью беспилотники ВСУ ударили по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу. Он - крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе России: производит дизель, бензин и авиатопливо. Ежегодно там перерабатывают более 15 млн тонн нефти – это 5,6% всей российской переработки.

