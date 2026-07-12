ВСУ атаковали российский танкер в Ростовской области: после удара вспыхнул пожар

ВСУ атаковали российский танкер / Фото: иллюстративное / © Associated Press

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В ночь на 12 июля Ростовская область РФ потерпела массированный удар беспилотниками. Во время захода в Азово-Черноморский морской канал был атакован российский танкер.

Об этом написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

ВСУ атаковали российский танкер в Ростовской области

«Судно было пусто, угрозы разлива нефтепродуктов нет», — заявил Слюсарь.

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Глава региона также утверждает, что в ночь на 12 июля над Ростовской областью якобы сбили более 20 дронов. По его данным, под ударом оказались Таганрог, Каменск-Шахтинский и еще четыре района области.

Кроме того, затруднено движение на ключевой трассе региона. Обломки сбитого дрона упали на 885-м километре трассы М4 «Дон» в направлении юга. Жертв среди гражданских нет, однако участок дороги пришлось полностью перекрыть.

Сейчас место происшествия окружили. Там работают саперы, а поток транспорта был перенаправлен. По словам Слюсаря, пожар удалось потушить.

Атаки на суда оккупантов в этом регионе имеют систематический характер. Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил позицию Украины относительно подобных целей:

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«Любое судно, которое заходит во временно оккупированные украинские порты, является нарушителем государственной границы, а Украина имеет право атаковать такие цели в рамках международного права».

Масштабные потери гражданский флот РФ понес и накануне. По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 11 июля в акватории Азовского моря был поражен 21 российский нефтяной танкер. В то же время командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди заявил о поражении 28 кораблей врага.

Как ВСУ выбивают российские танкеры

Напомним, за последние четыре дня Силы беспилотных систем и СБУ подбили 34 российских судна, среди которых подавляющее большинство — нефтяные танкеры, а также сухогрузы, паром и буксир. Больше всего ударов пришлось на Азовское море, а самой результативной стала ночь с 8 на 9 июля.

Украинские беспилотники действуют по четкой схеме: первый дрон бьет в рубку для обездвижения судна, а второй атакует палубу с резервуарами, провоцируя пожар. В частности, 7 июля катер СБУ Sea Baby также поразил танкер в Черном море.

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Хотя ни одно судно полностью не затонуло, корабли после масштабных пожаров фактически выведены из строя без возможности восстановления. Поскольку судоремонтные мощности России ограничены, ремонт поврежденного флота может растянуться на годы.

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