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ВСУ атаковали системы ПВО оккупантов и колонну военной техники — ОК "Юг"

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ВСУ атаковали системы ПВО оккупантов и колонну военной техники — ОК "Юг"

Фото: Associated Press

Украинские защитники нанесли три авиаудара по средствам ПВО российских оккупантов.

Также ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны выполнено более 140 огневых задач.

Об этом говорится в сообщении ОК "Юг".

Также усилен огневой контроль Каховского моста, атакован пункт управления и колонна вооружения и военной техники в Бериславском районе.

"Предварительно подтверждено, что рашистское войско уменьшено на 17 особей, танк, миномет 120 калибра, 4 единицы автобронетехники с боеприпасами и радиолокационную станцию", — говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему ПВО не сбивает ракеты, которыми обстреливают Кривой Рог.

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