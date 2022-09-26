ВСУ атаковали системы ПВО оккупантов и колонну военной техники — ОК "Юг"

Украинские защитники нанесли три авиаудара по средствам ПВО российских оккупантов.
Также ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны выполнено более 140 огневых задач.
Об этом говорится в сообщении ОК "Юг".
Также усилен огневой контроль Каховского моста, атакован пункт управления и колонна вооружения и военной техники в Бериславском районе.
"Предварительно подтверждено, что рашистское войско уменьшено на 17 особей, танк, миномет 120 калибра, 4 единицы автобронетехники с боеприпасами и радиолокационную станцию", — говорится в сообщении.
Напомним, военный эксперт объяснил, почему ПВО не сбивает ракеты, которыми обстреливают Кривой Рог.
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