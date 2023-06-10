"ВСУ атакуют армию РФ по нескольким направлениям: россияне оказывают жесткое сопротивление" — Politico

Украинские военные продвинулись до 1600 м вокруг Бахмута.

Атака Вооруженных сил Украины на армию РФ начинает набирать обороты. Несмотря на это, враг оказывает жесткое сопротивление.

Об этом сообщает POLITICO.

Как передает издание, украинцы продвинулись до 1600 м вокруг Бахмута. Заявления об этом подтвердили и российские военкоры. В частности, глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин пожаловался на отступление российских войск в Бахмуте, назвав это "позором".

Между тем на Запорожском направлении "картина выглядит гораздо более неоднозначной". Аналитики Института войны сообщают о значительной атаке ВСУ в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

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В Вашингтонском аналитическом центре со ссылкой на геолокационные кадры сообщили, что украинские силы прорвали первую линию обороны между Роботиным и Вербовым, примерно в 15 километрах юго-восточнее Орехова. Впрочем, ненадолго российским захватчикам удалось оттеснить украинские войска, чтобы восстановить свои начальные позиции.

"Украинские официальные лица в основном сохраняют оперативное молчание по поводу контрнаступления, а вчера украинская армия сообщила, что "противник продолжает обороняться."

О том, что контрнаступление идет полным ходом, намекнул президент Владимир Зеленский. В четверг он подчеркнул, что "находится на постоянной связи с нашими военными".

"Донечина – очень тяжелые бои. Но результат есть, и я благодарен всем, кто обеспечивает этот результат! Бахмут – молодец. Шаг за шагом", — заявил Зеленский.

Положительный результат в поле боя отметил и президент США Джо Байден.

Издание также отмечает, что россияне хорошо подготовились к обороне в Запорожском направлении, обустроив фортификации, "зубы дракона" и минные поля.

"Русская оборона может создать большие проблемы для контрнаступления Украины. Инженерная техника оказалась одним из сильнейших видов российской армии", — говорится в материале.

Разведка Британии сообщила, что за последние 48 часов Вооруженные силы проводят военные операции в регионах восточной и южной Украины.

В частности, вооруженные силы Украины ведут активные боевые действия в районе Бахмута Донецкой области. В настоящее время продолжаются наступательные операции. Оккупационные войска армии РФ перешли к обороне.

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