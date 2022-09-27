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ВСУ атакуют на 5 направлениях и пытаются взять оккупанов в котел: какая ситуация на фронтах (актуальная карта боевых действий)

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ВСУ атакуют на 5 направлениях и пытаются взять оккупанов в котел: какая ситуация на фронтах (актуальная карта боевых действий)

фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на фронтах меняется каждый день. Украинские силы продолжают наступать на юге и востоке.

Тем временем российские войска в ответ проводят наступление на Донбассе.

Об этом свидетельствует свежая карта боевых действий от британской разведки, опубликованная на официальной странице Министерства обороны Британии.

Согласно данным разведки Британии, украинская армия ведет наступление на пяти направлениях: на Краматорском направлении, севернее Лимана, Криворожском, Херсонском направлениях та Новой Каховки. Как видно из карты, ВСУ, вероятнее всего, пытаются взять российскую группировку войск в котел близи Лимана.

Вооруженные силы РФ наступают на трех восточных направлениях: Луганское, Донецкое и Краматорское направления.

Как свидетельствует карта, с начала контрнаступления ВСУ количество территорий так называемой "серой зоны", которые считаются противоречивыми, продолжает расти. По состоянию на 27 сентября они зафиксированы в Николаевском, Запорожском, Донецком и Днепропетровском направлениях. Самая большая площадь "серой зоны" – на Запорожском направлении.

Как ранее сообщил глава государства Владимир Зеленский, в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация, ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
1974
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