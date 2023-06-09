"ВСУ атакуют на нескольких участках, а враг взимает резервы": Маляр о ситуации в Бахмуте

На Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. Россияне пытаются атаковать, но безуспешно. Между тем, наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления.

Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляра, восток Украины остается для российских захватчиков центром боевых действий. В частности, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Также активные бои ведутся и на юге, говорится о Запорожском направлении.

"На Запорожском направлении противник ведет оборонительные действия. Продолжаются позиционные бои", – добавляет Маляр.

Накануне заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации в Орехове (Запорожская область), где ВСУ, вероятно, ведут контрнаступление.

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