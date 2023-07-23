ВСУ атакуют военные объекты в тылу оккупантов: аналитики оценили последствия ударов

Вооруженные силы Украины усилили удары по военным объектам в тылу армии РФ – это снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов.

Об этом говорится в отчете Американского института по изучению войны (ISW).

Так, пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк 22 июля заявила, что атаки украинских войск на скопление российских боеприпасов в глубоком тылу создают проблемы с материально-техническим обеспечением российских военных. По ее словам, эта тенденция находит отражение в уменьшении обстрелов со стороны России в Херсонской области, что свидетельствует о том, что российские силы ощущают в этом районе "снарядный голод".

Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина намерена "держать противника на расстоянии вытянутой руки" во избежание ближнего боя, поскольку Украина может эффективно победить российские войска с большого расстояния.

"Эти заявления ... говорят о том, что украинские военные успешно проводят эту кампанию по перехвату. Эта кампания является центральным аспектом плана Украины по созданию асимметричного градиента истощения, сохраняющего украинские силы за счет более медленных темпов территориальных завоеваний, при постепенном истощении российской живой силы и техники", - говорят в ISW.

Напомним, в Крыму 22 июля прогремели взрывы на одном из крупнейших аэродромов авиации бывшего Черноморского флота СССР. Пропагандисты заявили об ударе беспилотников по нефтебазе и аэродрому.

Минобороны РФ также подтвердило удар Вооруженных сил Украины 22 июля по скоплению оккупантов на временно оккупированных территориях Запорожской области. В результате атаки ликвидировали российского военкора Ростислава Журавлева, еще четыре российских пропагандиста получили ранения.

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