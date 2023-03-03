ВСУ будут точнее "накрывать" врага – получили 15 артиллерийских комплексов наведения огня

Этих комплексов почти не осталось в Европе, поэтому их искали по всему миру и везли более четырех месяцев.

Теперь ВСУ смогут точнее "накрывать" позиции врага – они получили 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня стоимостью 9 млн грн.

Украинские бойцы получили это вооружение в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фонд".

Так, эти системы оборудованы спутниковой связью. Это – комплекс для корректировки огня с тепловизором, дальномером и gsm-модулем. Один такой комплекс в среднем стоит около 600 тысяч гривен. Но проблема в том, что сейчас на рынке они находятся в дефиците.

У бизнесмена рассказали, что этих комплексов почти не осталось в Европе, поэтому их искали по всему миру и везли более четырех месяцев.

В рамках инициативы "Стальной фронт" украинские военные уже получили 150 тысяч бронежилетов, более двух тысяч дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего. Также ГУР передали партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения.

Всего с начала войны бизнесы SCM уже выделили на помощь государству и украинцам более 3 млрд. грн.