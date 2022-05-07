"ВСУ будут убивать оккупантов, чтобы не было "псевдореспублик": Подоляк заверил, что не будет ни одной "ХРН"

"ВСУ будут убивать оккупантов, чтобы не было "псевдореспублик": Подоляк заверил, что не будет ни одной "ХРН"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская власть не позволит создать так называемую "Херсонскую народную республику", о которой так мечтает Россия.

По его словам, украинские защитники для освобождения оккупированных населенных пунктов Херсона будут применять все возможные методы, чтобы выбить российских военных.

Об этом советник главы ОП рассказал в эфире "Радио HB" в субботу, 7 мая.

Подоляк подчеркнул, что для Украины и всего мира юридически любое решение РФ о создании так называемых народных республик на территории суверенного государства – это уголовное правонарушение. Он заверил, что все причастные к созданию псевдореспублика будут юридически отвечать за свои действия.

"Не будет ни одной "ХРН", не будет. Она будет уволена в полном объеме и максимально жестко, если это потребуется с точки зрения количества, скажем так, жерт со стороны военных РФ. То есть будет убито столько российских военнослужащих, сколько будет нужно для того, чтобы в Херсонской области навсегда забыло слово "российская оккупация". Вот это будет точно", — отметил Подоляк.

Напомним, секретарь генерального совета путинской партии "Единая Россия" Андрей Турчак приехал в оккупированный Херсон и заявил, что якобы "Россия здесь навсегда". Турчак считает, что украинский Херсон "будет жить и развиваться вместе с Россией".

Ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что президент России Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.

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