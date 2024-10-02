ВСУ бьют рекорды: анализ потерь россиян в войне за сентябрь

В сентябре 2024 года потери российских оккупационных войск показали стабильно высокий показатель с рекордом в категории, уже не первый месяц подряд демонстрирующей прогрессию. В то же время, четко прослеживается и непростая ситуация у оккупантов с обеспечением техникой.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в колонке для OBOZ.UA.

Потери личного состава россиян

В сентябре потери российских оккупационных войск сохранили среднестатистический показатель за последние пять месяцев и составили 38 130 человек. Это второй показатель с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Потери личного состава остаются в 2024 году одними из самых высоких за весь период войны из-за того, что пехота является основным наступательным потенциалом российских оккупационных войск (РОВ), а техники для этих целей становится все меньше.

Очевидно, что из-за уменьшения механизированных компонентов в дальнейшем будут расти и потери среди личного состава. Но пока мобилизационные процессы в России позволяют их ежемесячно сводить к нулю, критического влияния на интенсивность наступления оккупационных войск у них нет. То есть задачей Сил обороны Украины в ближайшей перспективе станет адаптация к условиям, требующим кардинального повышения потерь противника.

Потери танков

В сентябре российские оккупанты потеряли 291 танк, мало чем отличающийся от показателей лета и являющийся одним из самых низких за весь период полномасштабного вторжения в Украину. Лишь во второй половине сентября, после значительной интенсификации наступления на Угледар, потери увеличились в среднемесячной пропорции.

Они связаны с осознанием российского командования критического потенциала запасов танков и неизбежности дефицита ОБТ в войсках и, как следствие, вынужденной их экономией. Но когда речь идет о масштабных наступлениях на Угледар, Курахово, Покровск и т.п. – без танков не обойтись.

Потери боевых бронированных машин

Из-за активизации наступления на ряд направлений РОВ в сентябре потеряли 787 ББМ, что является очень высоким показателем – особенно на фоне летних месяцев.

Следует отметить по количеству потерь Покровско-Кураховское направление и район Угледара.

Очевидно, что, как и с танками, командование РОВ не смогло долго находиться в режиме экономии и вынуждено было выкатить сохранившуюся технику для достижения поставленных целей.

Потери ствольной артиллерии

В сентябре потери ствольной артиллерии в армии страны-агрессорки составили 1219 единиц. "Это далеко не рекорд, но больше, чем в мае, а также хорошее подтверждение того, что контрбатарейная борьба в Сил обороны Украины проводится гораздо успешнее, чем в РОВД", — говорит Коваленко.

Несмотря на высокие показатели потерь ствольных артсистем у российских оккупантов, дефицит в этой категории наступит нескоро, ожидаемо – во второй половине 2025 года.

Потери РСЗО

В сентябре утраты реактивных систем залпового огня у российских оккупационных войск сохранили обычно низкий, если сравнивать со ствольной артиллерией, среднестатистический показатель последних месяцев – 28 единиц.

"Такие низкие показатели потерь РСЗО у оккупантов обусловлены дефицитом этих систем и жесткой экономией со стороны командования", — объяснил Коваленко.

На сегодняшний день РСЗО – это одна из категорий, которую оккупационные войска не могут ежемесячно компенсировать в ноль или плюс, а потому постепенно уходят в минус.

Потери ПВО

Еще одной категорией, которую РОВ теряют в минус без возможности компенсировать в ноль или плюс, есть системы противовоздушной обороны. В сентябре их уничтожили 23.

На первый взгляд, показатель не поразителен, но даже его военно-промышленный комплекс России сейчас не в состоянии компенсировать ни новой, ни восстановленной продукцией.

Потери автотранспорта

В сентябре РОВ традиционно показали очень высокие цифры по потерям автомобильного транспорта – 1 740.

Причины те же: дефицит в войсках танков, ББМ и банально – бронеавтомобилей. Поэтому большое количество неспециализированного гражданского автотранспорта применяется не по назначению – очень часто во время штурмовых действий РОВ.

Потери спецтехники

В сентябре российские оккупанты потеряли 323 единицы специальной техники, что является абсолютным рекордом.

Он связан не только с тем, что РОВУ нарастили инженерные работы вблизи линии боестолкновения и пытаются максимально эвакуировать поврежденную технику с поля боя, но и с попытками в течение всего сентября наладить логистику через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Все это суммарно и привело к единому, но не менее важному рекорду по потерям российских оккупационных войск.

Выводы

Сентябрь мало чем отличался от предыдущих месяцев интенсивностью ликвидации как живой силы, так и техники противника. Да, рекордов не так много, но применяемые ныне методы противодействия оккупантам дают свои плоды – потери врага не уменьшаются.

"Уверен, что важной задачей для Сил обороны Украины на следующие месяцы будет формирование новой концепции повышения уровня потерь РОВ, особенно в живой силе, поскольку именно личным составом командование оккупантов будет затыкать нехватка техники, дефицит которой нарастает с каждым месяцем", — добавил Коваленко.

Напомним, по состоянию на утро 2 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 655 560 солдат армии Российской Федерации.

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