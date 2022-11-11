ВСУ целую ночь били по оккупантам, пока те бежали на левый берег Днепра — ОК "Юг"

В то же время оккупанты вывели в Черное море корабли с 19 "Калибрами".

Российские войска на юге продолжают перегруппировку и перемещают свои силы войск на левый берег Днепра, а ВСУ ночью отработали по оккупантам комплекс огневых задач.

Об этом в оперативном командовании "Юг" сообщили 11 ноября.

Оккупанты задействуют информационный фронт, пытаясь оправдать свои маневры и обвинить украинских защитников в ущербе местному населению.

В то же время, сами российские войска продолжают грабить населенные пункты, из которых отступают. Захватчики наносят максимальный ущерб транспортной и критической инфраструктуре.

Кроме того, враг усугубляет полицейский террор против местных жителей, запрещая передвижение по населенным пунктам и усугубляя гуманитарный кризис.

Захватчики продолжают дооборудование системы оборонных рубежей, заминирование дорог, объектов инфраструктуры. Зафиксированы факты подрывов среди гражданских.

Украинские подразделения в течение ночи на 11 ноября отработали комплекс огневых задач, в том числе и по колоннам вражеской техники, и по местам сосредоточения подразделений оккупантов. Потери доразведываются.

Что касается российской корабельной группировки в Черном море, то она состоит из 19 кораблей. Среди них – два надводных ракетоносителя, снаряженные 16 ракетами "Калибр".

Напомним, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины и в город вошли ВСУ.

Перед бегством из Херсона оккупанты грабили местных жителей, воровали бытовую технику, мебель и даже старые матрасы и стеклопакеты.

По оценкам эксперта Дмитрия Коваленко, после деоккупации Херсона ВСУ не будут прорываться сразу на левый берег Днепра, а высвободят силы для контрнаступления в Запорожской и Луганской областях.

Куда Россия опрокидывает 15 тысяч оккупантов с правого берега Херсонщины | Павел Нарожный

Читайте также: