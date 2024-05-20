ВСУ частично стабилизировали ситуацию возле Волчанска — спикер ОСГВ "Хортица"

Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию в районе Волчанска на Харьковщине, в то же время в других районах в приграничных областях продолжаются контрударные действия.

Об этом LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, оккупационная армия России не оставляет попыток прорвать оборону украинских подразделений возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого. Наземные штурмы захватчики совмещают с авиационными ударами.

Как рассказал Волошин, в направлении Стрилеча – Глубокое Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, количество штурмов со стороны российских оккупантов значительно уменьшилось. Защитники отразили вражеские атаки южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.

"Силы обороны пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанск, в котором враг стремится закрепиться в жилой застройке, но наши защитники не дают им это сделать", - подчеркнул он.

Также Волошин отметил, что основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелка – Липке и на захвате Волчанска, с последующим выходом в Белый Колодец и развертыванием наступления в тыл украинских войск.

Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом, и уничтожили большое количество захватчиков и смогли взять оккупантов в плен, рассказал он. Подразделения ОСГВ "Хортица" продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанская в северной части города, осуществляют зачистку, держат врага под огневым контролем. Волошин отметил, что сейчас продолжаются меры по усилению наших оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях.

Напомним, военный рассказал, что в Волчанске оккупанты пытаются закрепиться в жилой застройке для уличных боев.

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