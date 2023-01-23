ВСУ через несколько часов сбили два самолета Су-25, вертолет Ка-52, ракеты и беспилотник, атаковавшие Украину

ВСУ в понедельник, 23 января, сбили два российских самолета Су-25, вертолет Ка-52, две ракеты Х-52 и беспилотник "Орлан", которыми российские террористы атаковали Украину.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Вражеские воздушные цели ВСУ сбили 23 января в промежутке с 10:00 до 16:00.

"На восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", — говорится в сообщении .

Напомним, что на 23 января российская оккупационная армия потеряла 121 480 захватчиков, 287 самолетов, 277 вертолетов, 3150 танков. Демилитаризация оккупантов продолжается.

Также российские террористы в понедельник, 23 января, ракетами обстреляли город Краматорск Донецкой области.

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