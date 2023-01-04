ВСУ за несколько часов сбили российский штурмовик Су-25, вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10"

ВСУ в среду, 4 января, сбили российский штурмовик Су-25, вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"С 11.00 по 16.00 4 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52, и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", — идет в сообщении.

Война России против Украины

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Оккупанты планировали захватить Киев за "три дня" и установить в столице свой марионеточный режим. Однако ВСУ отразили наступление на Киев, освободили северные области и провели успешные контрнаступления на Харьковском и Херсонском направлениях.

По состоянию на 4 января 2023 года в Украине ликвидировано 108 190 оккупантов, уничтожено 3036 танков, сбито 283 самолета и 270 вертолетов.

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