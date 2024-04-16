ВСУ дали мощный ответ россиянам, есть попадания по 13 районам сосредоточения врага: главное от Генштаба

Оперативная обстановка на фронте остается сложной. За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения с оккупантами.

Враг в течение 15 апреля нанес по Украине 16 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 9 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все эти 9 БПЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Угроиды, Воздвиженское Сумской области; Лукьянцы, Волоховка Харьковской области; Нью-Йорк, Бердичи, Семеновка, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

Ситуация на левобережном плацдарме ВСУ

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Как ВСУ отвечают оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам, 4 районам сосредоточения личного состава и 4 пунктам управления БПЛА противника.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Литвиненко ответил, может ли Украина пойти на территориальные уступки РФ в обмен на мир.

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