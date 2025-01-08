ВСУ дальше продвигаются в Курской области: ISW о достижениях украинской операции

У русских также есть продвижение.

Украинские Вооруженные силы продвинулись в Курской области северо-западнее Суджи. В регионе также фиксировалось продвижение и войск РФ.

Об этом сообщает новый отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Отмечается, что ВСУ недавно продвинулись на главном "украинском плацдарме" в Курской области. Геолокационные кадры за 6 января показывают успехи в северной части Погребков (к северо-западу от Суджи). Российский блоггер утверждал, что ВСУ удерживают позиции в спорной "серой зоне" вблизи Бердина.

Кроме того, 7 января один российский источник заявил, что войска РФ якобы вытеснили ВСУ из Погребков. Российские источники также рассказывали, что ВСУ якобы безуспешно атаковали в направлении Суджа – Великое Солдатское, в направлении Бердина и возле Черкасского Поречья.

Силы специальных операций ВСУ 7 января заявили, что украинские защитники уничтожили 13 северокорейских военных в Курской области.

Впрочем, войска РФ недавно восстановили позиции в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 января, свидетельствуют о том, что они продвинулись в западной части Кругленького, восточнее Леонидово, западнее Старой Сорочины и северо-западнее Русского Поречья.

Российские блоггеры рассказывали, что путинские войска продвинулись в западной части Бондаревки, в северной части Николаевки, к северо-востоку и северо-западу от Мартыновки, к юго-востоку от Зеленого Пути, на севере Черкасского Поречья, на Малую Локню и к юго-востоку Новую Сорочину, на северо-западу от Свердликово, в северной и южной части Куриловки и северо-восточнее Куриловки. Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ совершают беспрецедентное количество вылетов авиации на Курском направлении.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что новое наступление ВСУ в России разрушает планы российского "фюрера" Владимира Путина. В частности, для диктатора "это очень неудобный участок фронта".

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