ВСУ дальше продвигаются в Курской области: ISW о новом наступлении Украины

Украинские Силы обороны Украины добились новых успехов на территории российской Курской области в РФ. Продвижение армии подтверждают геолокационные кадры.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геокадры от 5 и 6 января показывают, что ВСУ недавно продвинулись в южной части Бердина, а также в центре населенных пунктов Русское Поречное и Новосотницкое, расположенные к северо-востоку от Суджи.

В свою очередь, россияне попытались использовать эти атаки ВСУ для своей атаки в других местах украинского выступления в Курской области. В частности, геолокационные кадры 5 января показывают, что войска России продвинулись к западу от Малой Локни.

Российские Минобороны и "военкоры" заявили 6 января, что их войска якобы отразили механизированную атаку ВСУ численностью примерно во взвод в районе Бердина и Новосотницкого. Также российские блоггеры утверждают, что якобы ряд подразделений армии РФ зачистили районы вблизи двух вышеуказанных населенных пунктов. Также по словам "военкоров", Россия якобы захватила Леонидово и продвинулась на северо-востоке Русского Поречного. Впрочем, в ISW не обнаружил подтверждений последнему заявлению, а по предварительным – комментария нет.

Аналитики пишут, что один военкор РФ охарактеризовал недавние атаки украинских войск в Курской области как усиленную разведку в силовых операциях, которые могут являться отвлекающим маневром для будущих операций.

"Ужесточение украинских наступательных операций в Курской области может быть начальными этапами согласованной украинской операции в Курской области или в других местах театра военных действий, хотя ISW не готов дать какой-либо конкретный прогноз", — говорится в отчете американских аналитиков.

Как сообщалось, 5 января 2025 ВСУ начали новое наступление в Курской области. Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что важно быть реалистами по поводу ожиданий, поскольку силы украинских военных на этом направлении ограничены.

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