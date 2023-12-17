ВСУ давят на оккупантов на левом берегу Херсонщины: в ISW рассказали, где идут бои

ВСУ продолжают свои операции на левом берегу Херсона на фоне сообщений о сложных условиях в этом районе.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Силы обороны пытались продвинуться в сторону лесных массивов возле с. Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона). В этом районе продолжаются тяжелые бои.

"Подавление дальнобойной российской артиллерии устранит постоянную угрозу населенным пунктам на западном берегу и позволит вернуться многим украинцам, бежавшим от российской оккупации западного берега Херсонской области", — считают аналитики ISW.

Кроме того, как говорится в обзоре, уменьшение огня российской артиллерии на западном берегу также позволит ВСУ действовать свободнее вдоль наземных линий связи, развернуть более важные системы контрбатарейной и противовоздушной обороны в районе Днепра, и безопаснее начать операции через Днепр.

"Плацдарм призван обеспечить безопасность переправляемых сил для продолжения операций, а отвод российской артиллерии дальше от Днепра создаст более безопасную позицию для проведения будущих операций по желанию украинского командования", — говорится в обзоре.

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. Украина, скорее всего, собирает ресурсы для новых операций в 2024 году. Отправной точкой новых наступательных действий, по мнению собеседника издания, может стать Херсонская область, поскольку Силы обороны сейчас удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, продолжая его расширять. Оттуда до "слабого места россиян", Крыма – всего 60 километров.

Кроме того, военные лидеры США и Украины пытаются найти новую стратегию для ВСУ по ведению войны против России, рассказали украинские и американские чиновники NYT. Применить ее они надеются уже в начале 2024 года, и она увеличит шансы Украины на успех и поддержку стран-партнеров.

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