ВСУ дают отпор врагу: Россия несет огромные потери в Донецкой области

Противник теряет личный состав на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Российские захватчики в течение суток пытаются проводить десятки штурмовых действий в Донецкой области, но терпят огромные потери, особенно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Враг продолжает атакующие действия на Донетчине, применяя ствольную и реактивную артиллерию, авиацию, танки. Противник терпит огромные потери. По состоянию на утро россияне потеряли около 90 человек только убитыми и фактически столько же ранеными на Бахмутском направлении", — сообщил он.

Череватый также рассказал, что аналогичная ситуация происходит на Авдеевском направлении – враг также несет потери.

"Противник пытается проводить по несколько десятков штурмов на этих направлениях. Однако подвергается мощной обороне ВСУ, поражениям всех видов вооружения. И неизбежная расплата врага – это огромные потери в личном составе и технике армии РФ", — резюмировал он.

Ситуация в Донецкой области

На Донетчине Бахмутское и Авдеевское направления – остаются одним из самых горячих, где ведутся боевые действия.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Россия на востоке Украины сконцентрировала около 130 тыс. своих солдат и офицеров.

В Генштабе отмечают, что россияне пытаются захватить Соледар, чтобы продвинуться к Временному Яру.

Военный 109-й бригады ТРО Егор Фирсов рассказал, что последние несколько суток Вооруженные силы Украины имеют существенный прогресс у Бахмута на Донетчине – прорвали линию обороны и значительно продвинулись вглубь – где-то на 2 км, где-то на 5 км.

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