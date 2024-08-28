ВСУ "дембельнули" еще 1090 оккупантов: Генштаб назвал потери врага

Потери российских войск в войне против Украины за 27 августа составляют 1090 бойцов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вооружения и военной техники врага.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 28 августа.

Потери врага:

личный состав – около 611 190 (+1090) человек,

танки – 8568 (+5),

боевые бронированные машины – 16681 (+14),

артиллерийские системы – 17522 (+27),

РСЗО – 1174 (+1),

средства ПВО – 938 (+1),

самолеты – 368 (+1),

вертолеты – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14348 (+94),

крылатые ракеты – 2553 (+6),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 23654 (+41),

специальная техника – 2950 (+6).

Напомним, бойцы подразделения ПВО 28-й отдельной механизированной бригады поразили российский штурмовик Су-25 и сняли этот момент на видео.

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