ВСУ "дембельнули" еще 1090 оккупантов: Генштаб назвал потери врага

Силы обороны Украины уничтожили российский военный самолет.
Потери российских войск в войне против Украины за 27 августа составляют 1090 бойцов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вооружения и военной техники врага.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил 28 августа.
Потери врага:
- личный состав – около 611 190 (+1090) человек,
- танки – 8568 (+5),
- боевые бронированные машины – 16681 (+14),
- артиллерийские системы – 17522 (+27),
- РСЗО – 1174 (+1),
- средства ПВО – 938 (+1),
- самолеты – 368 (+1),
- вертолеты – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14348 (+94),
- крылатые ракеты – 2553 (+6),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 23654 (+41),
- специальная техника – 2950 (+6).
Напомним, бойцы подразделения ПВО 28-й отдельной механизированной бригады поразили российский штурмовик Су-25 и сняли этот момент на видео.
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