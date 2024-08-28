Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ "дембельнули" еще 1090 оккупантов: Генштаб назвал потери врага

ВСУ "дембельнули" еще 1090 оккупантов: Генштаб назвал потери врага

Потери РФ / Фото: Associated Press

Силы обороны Украины уничтожили российский военный самолет.

Потери российских войск в войне против Украины за 27 августа составляют 1090 бойцов. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вооружения и военной техники врага.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 28 августа.

Потери врага:

  • личный состав – около 611 190 (+1090) человек,
  • танки – 8568 (+5),
  • боевые бронированные машины – 16681 (+14),
  • артиллерийские системы – 17522 (+27),
  • РСЗО – 1174 (+1),
  • средства ПВО – 938 (+1),
  • самолеты – 368 (+1),
  • вертолеты – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14348 (+94),
  • крылатые ракеты – 2553 (+6),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 23654 (+41),
  • специальная техника – 2950 (+6).

Напомним, бойцы подразделения ПВО 28-й отдельной механизированной бригады поразили российский штурмовик Су-25 и сняли этот момент на видео.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Бойцы 28-й ОМБр поразили российский штурмовик Су-25

Бойцы 28-й ОМБр поразили российский штурмовик Су-25

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация