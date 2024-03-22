ВСУ "дембельнули" на фронте 870 российских оккупантов: Генштаб назвал потери

Силы обороны Украины также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.
Потери РФ на фронте по состоянию на 22 марта составляют около 434 710 бойцов ликвидированными и ранеными.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Так, в течение предыдущих суток украинские войска ликвидировали и ранили на передовой еще 870 российских оккупантов.
Потери врага на 22 марта 2024 года
Общие боевые потери врага ориентировочно составляют:
- личный состав – около 434710 (+870) человек,
- танки ‒ 6840 (+8),
- боевые бронированные машины ‒ 13111 (+37),
- артиллерийские системы – 10775 (+35),
- РСЗО – 1018 (+0),
- средства ПВО – 723 (+2),
- самолеты – 347 (+0),
- вертолеты – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8388 (+23),
- крылатые ракеты – 1953 (+31),
- корабли/катера ‒ 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 14287 (+45),
- специальная техника – 1749 (+8).
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Кстати, по мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, последние заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу и "z-пропагандистов" свидетельствуют о том, что в России после "выборов Путина" будет новая мощная волна мобилизации.
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