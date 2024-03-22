ВСУ "дембельнули" на фронте 870 российских оккупантов: Генштаб назвал потери

Силы обороны Украины также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.

Потери РФ на фронте по состоянию на 22 марта составляют около 434 710 бойцов ликвидированными и ранеными.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, в течение предыдущих суток украинские войска ликвидировали и ранили на передовой еще 870 российских оккупантов.

Потери врага на 22 марта 2024 года

Общие боевые потери врага ориентировочно составляют:

личный состав – около 434710 (+870) человек,

танки ‒ 6840 (+8),

боевые бронированные машины ‒ 13111 (+37),

артиллерийские системы – 10775 (+35),

РСЗО – 1018 (+0),

средства ПВО – 723 (+2),

самолеты – 347 (+0),

вертолеты – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8388 (+23),

крылатые ракеты – 1953 (+31),

корабли/катера ‒ 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 14287 (+45),

специальная техника – 1749 (+8).

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Потери российской армии на 22 марта 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кстати, по мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, последние заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу и "z-пропагандистов" свидетельствуют о том, что в России после "выборов Путина" будет новая мощная волна мобилизации.

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