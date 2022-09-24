ВСУ демилитаризовали два склада с боеприпасами и штаб российских войск

Украинские военные в течение 24 сентября уничтожили два склада с боеприпасами и один штаб российских оккупантов в нескольких областях.
Речь идет о Херсонской, Запорожской и Николаевской области.
Об этом спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в Сети.
По его данным, вражеские склады боеприпасов были уничтожены в Скадовском и Нововоронцовском районах Херсонськой, а также в районе Токмака Запорожской области.
По поводу штаба оккупантов, то его ВСУ уничтожили в Снегиревском районе Николаевщины.
Напомним, в течение 24 сентября украинские зенитчики приземлили 4 самолета, 5 беспилотников и сбили крылатую ракету российских войск.
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