ВСУ демилитаризовали два склада с боеприпасами и штаб российских войск

Украинские военные в течение 24 сентября уничтожили два склада с боеприпасами и один штаб российских оккупантов в нескольких областях.

Речь идет о Херсонской, Запорожской и Николаевской области.

Об этом спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в Сети.

По его данным, вражеские склады боеприпасов были уничтожены в Скадовском и Нововоронцовском районах Херсонськой, а также в районе Токмака Запорожской области.

По поводу штаба оккупантов, то его ВСУ уничтожили в Снегиревском районе Николаевщины.

Напомним, в течение 24 сентября украинские зенитчики приземлили 4 самолета, 5 беспилотников и сбили крылатую ракету российских войск.

Обстановка на фронте: горячие события на передовой на 24 сентября - Сергей Грабский

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