ВСУ "демилитаризовали" еще 14 единиц вражеской техники: фото

Защитники опубликовали фото уничтоженной колонны оккупантов.
Украинские артиллеристы во вторник, 29 марта, "демилитаризовали" 14 единиц вражеской техники.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Украинским защитникам удалось уничтожить 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники оккупантов, а именно:
- КАМАЗ – 2 ед. (поврежден);
- Тигр – 1 ед. (уничтожено);
- 2С19 – 2 ед. (1 система уничтожена);
- БРЕМ – 1 ед. (поврежден);
- БТР – 3 ед. (поврежден);
- ГАЗ – 66 — 1 ед. (уничтожено);
- БМП – 1 ед. (уничтожено);
- ИМР – 1 ед. (поврежден);
- КАМАЗ КЕТЛ – 1 ед. (уничтожено).
Также украинские защитники показали, как выглядит колонна военной техники оккупантов.
Напомним, российские захватчики во временно оккупированных городах похищают мэров, общественных деятелей и даже священников.
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