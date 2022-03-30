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ВСУ "демилитаризовали" еще 14 единиц вражеской техники: фото

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Защитники опубликовали фото уничтоженной колонны оккупантов.

Украинские артиллеристы во вторник, 29 марта, "демилитаризовали" 14 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Украинским защитникам удалось уничтожить 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники оккупантов, а именно:

  • КАМАЗ – 2 ед. (поврежден);
  • Тигр – 1 ед. (уничтожено);
  • 2С19 – 2 ед. (1 система уничтожена);
  • БРЕМ – 1 ед. (поврежден);
  • БТР – 3 ед. (поврежден);
  • ГАЗ – 66 — 1 ед. (уничтожено);
  • БМП – 1 ед. (уничтожено);
  • ИМР – 1 ед. (поврежден);
  • КАМАЗ КЕТЛ – 1 ед. (уничтожено).

Также украинские защитники показали, как выглядит колонна военной техники оккупантов.

Напомним, российские захватчики во временно оккупированных городах похищают мэров, общественных деятелей и даже священников.

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