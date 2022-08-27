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ВСУ демилитаризовали по меньшей мере три склада боеприпасов оккупантов: где именно

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ВСУ демилитаризовали по меньшей мере три склада боеприпасов оккупантов: где именно

Генштаб ВСУ

В течение 27 августа украинские военные уничтожили три склада боеприпасов российских оккупантов в трех областях.

Так, ВСУ нанесли захватчикам потери в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в ВСУ.

"Продолжаем рубрику под названием – уничтоженые склады БК и базы рашистов. В течение суток предварительно было демилитаризовано 3 склада БК русни", – говорится в заявлении.

Так, демилитаризация врага произошла в следующих локациях:

  • Инженерное, Запорожье. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Пологи (район), Запорожье. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Новая Каховка (район), Херсон. Уточняется;
  • Любимовка, Херсонщина. Уточняется;
  • Херсон (район). Предварительно уничтожен склад боеприпасов. Уточняется;
  • Горловка, Донецкая область. Уточняется.

Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили переправу оккупантов под Антоновским мостом, которой кичился коллаборант Кирилл Стремоусов.

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