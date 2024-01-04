ВСУ "демобилизовали" еще 780 оккупантов: какие потери в РФ

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили десятки вражеских бронемашин и артиллерийских систем.

Украинские войска ликвидировали на фронте еще 780 российских оккупантов в течение 3 января, а также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в Сети 4 января.

Потери врага на 4 января

Общие боевые потери российской армии на 4 января 2024 года ориентировочно составляют:

личный состав – около 362 280 (+780) человек,

танки ‒ 6002 (+12),

боевые бронированные машины ‒ 11128 (+21),

артиллерийские системы – 8574 (+28),

РСЗО – 947 (+2),

средства ПВО – 630 (+1),

самолеты – 329 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6753 (+5),

крылатые ракеты ‒ 1785 (+2),

корабли/катера ‒ 23 (+0),

подлодки ‒ 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 11423 (+32),

специальная техника – 1304 (+6).

Потери РФ на 4 января 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, по оценкам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, на сегодняшний день Россия способна набирать в армию более 1000 новых бойцов в сутки.

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