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ВСУ "демобилизовали" еще 780 оккупантов: какие потери в РФ

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ "демобилизовали" еще 780 оккупантов: какие потери в РФ

Фото с позиции российских войск / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили десятки вражеских бронемашин и артиллерийских систем.

Украинские войска ликвидировали на фронте еще 780 российских оккупантов в течение 3 января, а также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в Сети 4 января.

Потери врага на 4 января

Общие боевые потери российской армии на 4 января 2024 года ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 362 280 (+780) человек,
  • танки ‒ 6002 (+12),
  • боевые бронированные машины ‒ 11128 (+21),
  • артиллерийские системы – 8574 (+28),
  • РСЗО – 947 (+2),
  • средства ПВО – 630 (+1),
  • самолеты – 329 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6753 (+5),
  • крылатые ракеты ‒ 1785 (+2),
  • корабли/катера ‒ 23 (+0),
  • подлодки ‒ 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 11423 (+32),
  • специальная техника – 1304 (+6).
Потери РФ на 4 января 2024 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери РФ на 4 января 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, по оценкам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, на сегодняшний день Россия способна набирать в армию более 1000 новых бойцов в сутки.

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Дата публикации
Просмотры
250
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