ВСУ "демобилизовали" из армии РФ еще 1020 оккупантов: Генштаб назвал потери

Силы обороны также нанесли врагу потери в вооружении и технике, уничтожив в том числе 35 бронемашин и 18 артсистем.
Украинские войска ликвидировали на фронте еще 1020 российских оккупантов в течение суток 5 февраля, а также уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и военной техники.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Так, российская армия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла на фронте уже 390 580 бойцов убитыми и ранеными.
Потери РФ на 6 февраля 2024 года
Общие боевые потери противника на 6 февраля 2024 года ориентировочно составляют:
- личный состав – около 390 580 (+1020) человек,
- танки ‒ 6365 (+17),
- боевые бронированные машины ‒ 11857 (+35),
- артиллерийские системы – 9367 (+18),
- РСЗО – 979 (+0),
- средства ПВО – 665 (+1),
- самолеты – 332 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 1848 (+0),
- корабли /катера ‒ 24 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 12453 (+41),
- специальная техника – 1496 (+10).
К слову, в Минобороны Германии считают, что Украине придется мобилизовать большее количество людей для пополнения потерь и восстановления подразделений.
Читайте также: