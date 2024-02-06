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ВСУ "демобилизовали" из армии РФ еще 1020 оккупантов: Генштаб назвал потери

ВСУ "демобилизовали" из армии РФ еще 1020 оккупантов: Генштаб назвал потери

Фото с разбитой позиции оккупантов / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны также нанесли врагу потери в вооружении и технике, уничтожив в том числе 35 бронемашин и 18 артсистем.

Украинские войска ликвидировали на фронте еще 1020 российских оккупантов в течение суток 5 февраля, а также уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и военной техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, российская армия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла на фронте уже 390 580 бойцов убитыми и ранеными.

Потери РФ на 6 февраля 2024 года

Общие боевые потери противника на 6 февраля 2024 года ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 390 580 (+1020) человек,
  • танки ‒ 6365 (+17),
  • боевые бронированные машины ‒ 11857 (+35),
  • артиллерийские системы – 9367 (+18),
  • РСЗО – 979 (+0),
  • средства ПВО – 665 (+1),
  • самолеты – 332 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 1848 (+0),
  • корабли /катера ‒ 24 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 12453 (+41),
  • специальная техника – 1496 (+10).
Потери форога на 6 февраля 2024 / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери форога на 6 февраля 2024 / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, в Минобороны Германии считают, что Украине придется мобилизовать большее количество людей для пополнения потерь и восстановления подразделений.

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