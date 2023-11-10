ВСУ "демобилизовали" из российской армии еще 800 бойцов: Генштаб назвал потери

Кроме живой силы, украинские защитники лишили врага большого количества артиллерийских систем и автомобильной техники.
ВСУ в течение 9 ноября ликвидировали или ранили на фронте еще 800 российских оккупантов, а также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил 10 ноября.
Так, потери россиян в войне против Украины на 10 ноября составляют уже около 309 520 военных погибшими и ранеными.
Потери врага на 10 ноября
- Личный состав – около 309 520 (+800) человек,
- танки ‒ 5317 (+1),
- боевые бронированные машины ‒ 10017 (+3),
- артиллерийские системы – 7489 (+14),
- РСЗО – 877 (+2),
- средства ПВО – 578 (+1),
- самолеты – 322 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5595 (+2),
- крылатые ракеты ‒ 1558 (+1),
- корабли/катера ‒ 20 (+0),
- подлодки ‒ 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 9876 (+23),
- специальная техника – 1060 (+1).
К слову, накануне стало известно, что специальное подразделение ЦСО "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" уничтожило 20 вражеских целей за ночь. Это новый рекорд.
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