ВСУ "демобилизовали" из российской армии еще 800 бойцов: Генштаб назвал потери

Кроме живой силы, украинские защитники лишили врага большого количества артиллерийских систем и автомобильной техники.

ВСУ в течение 9 ноября ликвидировали или ранили на фронте еще 800 российских оккупантов, а также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 10 ноября.

Так, потери россиян в войне против Украины на 10 ноября составляют уже около 309 520 военных погибшими и ранеными.

Потери врага на 10 ноября

Личный состав – около 309 520 (+800) человек,

танки ‒ 5317 (+1),

боевые бронированные машины ‒ 10017 (+3),

артиллерийские системы – 7489 (+14),

РСЗО – 877 (+2),

средства ПВО – 578 (+1),

самолеты – 322 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5595 (+2),

крылатые ракеты ‒ 1558 (+1),

корабли/катера ‒ 20 (+0),

подлодки ‒ 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 9876 (+23),

специальная техника – 1060 (+1).

Потери РФ на 10 ноября в войне в Украине / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, накануне стало известно, что специальное подразделение ЦСО "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" уничтожило 20 вражеских целей за ночь. Это новый рекорд.

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