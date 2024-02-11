ВСУ "демобилизовали" почти тысячу оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие боевые потери российских оккупантов на 11 февраля составили 395 200 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 930 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 395200 (+930) человек

танков ‒ 6406 (+12)

боевых бронированных машин ‒ 11956 (+14)

артиллерийских систем – 9475 (+16)

РСЗО – 981

средства ПВО ‒ 666

самолетов – 332

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7257 (+22)

крылатые ракеты ‒ 1881

корабли /катера ‒ 24

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 12592 (+13)

специальная техника ‒ 1513 (+1)

Ранее Генштаб сообщил о ситуации на фронте. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: