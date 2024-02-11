ВСУ "демобилизовали" почти тысячу оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Захватчики несут потери на фронте.
Общие боевые потери российских оккупантов на 11 февраля составили 395 200 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 930 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 395200 (+930) человек
- танков ‒ 6406 (+12)
- боевых бронированных машин ‒ 11956 (+14)
- артиллерийских систем – 9475 (+16)
- РСЗО – 981
- средства ПВО ‒ 666
- самолетов – 332
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7257 (+22)
- крылатые ракеты ‒ 1881
- корабли /катера ‒ 24
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 12592 (+13)
- специальная техника ‒ 1513 (+1)
Ранее Генштаб сообщил о ситуации на фронте. Больше об этом читайте в новости.
Читайте также: