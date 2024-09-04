ВСУ "демобилизовали" с фронта еще 1390 оккупантов: Генштаб назвал вражеские потери

Уничтожены также десятки единиц вражеского вооружения и военной техники.

Потери России в живой силе в войне против Украины на 4 сентября достигают 620 350 человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Там отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.

Потери РФ на 4 сентября

Общие боевые потери врага на 4 сентября ориентировочно составляют:

личный состав – около 620 350 (+1390) человек,

танки – 8618 (+7),

боевые бронированные машины – 16848 (+27),

артиллерийские системы – 17694 (+30),

РСЗО – 1177 (+0),

средства ПВО – 940 (+0),

самолеты – 368 (+0),

вертолеты – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14616 (+43),

крылатые ракеты – 2580 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 24007 (+35),

специальная техника – 3014 (+12)

К слову, в ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Воздушные силы сообщили, сколько воздушных целей сбила ПВО.

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