ВСУ "демобилизовали" с фронта еще 1390 оккупантов: Генштаб назвал вражеские потери

Уничтожены также десятки единиц вражеского вооружения и военной техники.
Потери России в живой силе в войне против Украины на 4 сентября достигают 620 350 человек убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Там отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.
Потери РФ на 4 сентября
Общие боевые потери врага на 4 сентября ориентировочно составляют:
- личный состав – около 620 350 (+1390) человек,
- танки – 8618 (+7),
- боевые бронированные машины – 16848 (+27),
- артиллерийские системы – 17694 (+30),
- РСЗО – 1177 (+0),
- средства ПВО – 940 (+0),
- самолеты – 368 (+0),
- вертолеты – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14616 (+43),
- крылатые ракеты – 2580 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 24007 (+35),
- специальная техника – 3014 (+12)
К слову, в ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Воздушные силы сообщили, сколько воздушных целей сбила ПВО.
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