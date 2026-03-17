ВСУ "демобилизовали" за сутки сотни оккупантов и вооружения: какие потери у врага

Кроме физического уничтожения врага, только за последние сутки ВСУ приземлили почти 2000 российских беспилотников.

Российская военная форма

© Associated Press

Силы обороны Украины продолжают истощать врага, ликвидировав и ранив за сутки еще 930 российских оккупантов. Кроме живой силы, значительные потери понес парк беспилотников и артиллерия противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 17 марта 2026 года

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 17 марта 2026 года ориентировочно достигают:

  • личного состава — около 1 280 860 (+930) человек,

  • танков — 11 783 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 218 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 38 477 (+20) ед.

  • РСЗО — 1 688 (+1) ед.

  • средств ПВО — 1 333 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 349 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 183 144 (+1 991) ед.

  • крылатых ракет — 4 468 (+0) ед.

  • кораблей/катеров — 33 (+0) ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 83 744 (+120) ед.

  • специальной техники — 4 091 (+0) ед.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря контрдействиям и широкому применению дронов Силы обороны сорвали масштабное наступление России, запланированное на конец прошлого года и эту весну. Глава государства подчеркнул, что это позволило не только остановить врага, но и сохранить жизни военных. Зеленский отметил, что из-за атак FPV-дронов оккупанты теряют по 30 — 35 тыс. человек ежемесячно.

