ВСУ "демобилизовали" за сутки сотни оккупантов и вооружения: какие потери у врага

Российская военная форма / © Associated Press

Реклама

Силы обороны Украины продолжают истощать врага, ликвидировав и ранив за сутки еще 930 российских оккупантов. Кроме живой силы, значительные потери понес парк беспилотников и артиллерия противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 17 марта 2026 года

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 17 марта 2026 года ориентировочно достигают:

Реклама

личного состава — около 1 280 860 (+930) человек,

танков — 11 783 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 24 218 (+3) ед.

артиллерийских систем — 38 477 (+20) ед.

РСЗО — 1 688 (+1) ед.

средств ПВО — 1 333 (+0) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 183 144 (+1 991) ед.

крылатых ракет — 4 468 (+0) ед.

кораблей/катеров — 33 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 83 744 (+120) ед.

специальной техники — 4 091 (+0) ед.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря контрдействиям и широкому применению дронов Силы обороны сорвали масштабное наступление России, запланированное на конец прошлого года и эту весну. Глава государства подчеркнул, что это позволило не только остановить врага, но и сохранить жизни военных. Зеленский отметил, что из-за атак FPV-дронов оккупанты теряют по 30 — 35 тыс. человек ежемесячно.