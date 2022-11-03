ВСУ деоккупировали еще одно село на Херсонщине и подняли украинский флаг (видео)

Видео с военным, поднимающим украинский флаг, появилось в Сети 3 ноября.

Украинская армия освободила от российских захватчиков село Малая Сейдеменуха Бериславского района Херсонской области. В деоккупированном населенном пункте бойцы ВСУ подняли украинский флаг.

Соответствующее опубликовали на странице 61-й отдельной пехотной степной бригады.

На записи можно увидеть, как один из украинских военных поднимается на крышу здания и поднимает сине-желтый флаг. Подняв флаг, защитник выкрикивает "Слава Украины". Видео появилось 3 ноября.

Пока официального подтверждения от Генерального штаба нет.

Малая Сейдеменуха на карте

Контрнаступление на Херсонщине: что происходит

Украинские военные на юге Украины продолжают контрнаступление в Херсонской области. Для деоккупации областного центра ВСУ неоднократно избивали по Антоновскому мосту, через который оккупанты переправляли свои подразделения и технику.

Также 2 ноября опубликовали видео удары по переправе кафиров в районе Антоновского моста.

Оккупанты в Херсоне сняли свои триколоры со здания Херсонской областной государственной администрации. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич убежден, что таким образом россияне пытаются специально создать иллюзию того, что они покидают город. Это впоследствии подтвердили в оперативном командовании "Юг".

Зеленский за 3 ноября: на фронте ребята идут вперед, оккупанты – за кораблями

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