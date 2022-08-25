ВСУ держат крепкий огневой контроль над всеми транспортными артериями на юге: что это дает во время контрнаступления

На юге Силы обороны сдерживают оккупантов на их ранее закрепленных позициях и не позволяют им продвигаться дальше.

Одна из причин, как это удается – украинские военные держат под огненным контролем все транспортные пути.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальник координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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"Южный фронт живет бурной жизнью. Мы продолжаем держать крепкий огневой контроль над транспортными артериями, мы продолжаем выискивать и уничтожать боезапасы врага. Силам обороны юга удается, несмотря на стрелковые бои и огневое поражение, держать врага на его закрепленных позициях", — заявила она.

Она отметила, что несмотря на постоянные вражеские обстрелы, ВСУ не позволяют оккупантам продвигаться по суше.

"Линия фронта достаточно подвижна. Враг использует авиацию и артиллерию. ВСУ не позволяют врагу продвигаться по суше, регулярно возвращая врага на свои позиции", – подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что украинские военные сделали невозможным "референдум" в Херсонской области.

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