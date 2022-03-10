ВСУ держат оборону Харькова и идут в наступление: российские оккупанты не совершают активных действий

ВСУ держат оборону Харькова и идут в наступление: российские оккупанты не совершают активных действий

За прошедшие сутки Россия нанесла более 70 обстрелов.

Вооруженные силы Украины обороняют Харьков: идут в контрнаступление по многим направлениям в области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг деморализован, обессилен и не предпринимает активных наступательных действий. Поэтому прибегает к циничным атакам с воздуха", — подчеркнул руководитель области.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 74 артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня. Российская армия гатила по районам Алексеевки, Пятихаток, Белогородского шоссе, Холодной Горы, Дергачев, Чугуева, Северной и Южной Салтовки, района ст. метро "академика Барабашова", центр города Харькова.

Город Харьков обстреляли ночью около 29 раз. По информации Штаба обороны, активность вражеской авиации в городе не наблюдалась.

Вечером 9 марта враг тяжелой системой залпового огня "Смерч" повредил купол ТРЦ "Никольский". Кроме того, из-за "Смерча" пострадали жилые дома на улице Пушкинская.