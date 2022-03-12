ВСУ держат оборону Харькова: российская армия не продвигается вперед и теряет боеспособность

За прошедшие сутки было зафиксировано более 80 обстрелов оккупантов.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают держать оборону Харькова: российские оккупанты не продвигаются вперед, они теряют боеспособность.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты наносили артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам области: Чугуевскому району, Изюмщине, Дергачам. Всего было зафиксировано 84 обстрела.
Кроме того, российская армия задействовала беспилотные летательные аппараты. Они совершали полеты, чтобы выявить позиции подразделений Вооруженных Сил, Территориальной обороны и Национальной гвардии.
"Тероборона, ВСУ, полиция фиксируют отдельных диверсантов, собирающих данные о военных объектах, расположении постов и т.д. Например, вчера во время комендантского часа бойцы терробороны Харькова задержали на метро "Героев труда" двух человек", — рассказал Синегубов.
Он просит жителей области быть бдительными и сообщать правоохранителям о подозрительных лицах.
Читайте также: