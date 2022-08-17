ВСУ держат огневой контроль на юге Украины: у оккупантов проблемы с перемещением техники

Вооруженные силы Украины держат огневой контроль на юге страны, поэтому российские оккупанты столкнулись с проблемами с перемещением тяжелой техники и подтягиванием своих резервов.

Об этом 17 августа в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинский огневой контроль над транспортными логистическими артериями достаточно мощный и неотвратимый.

"Поскольку даже пытаясь использовать мосты для перевозки легкой автотехникой своих бесценных жизней, они все же рискуют, поскольку понимают, что наше повреждение достаточно красноречиво. Не выдержат эти логистические маршруты перемещения тяжелой техники и подтягивания резервов. Подтягивание помощи военной такой уже не будет", – сказала Гуменюк.

Напомним, во временно оккупированном Крыму после серии взрывов наблюдаются очень нервные настроения.

В Крыму взорвался военный состав россиян с ракетными комплексами - Рефат Чубаров

Читайте также: