ВСУ держат под огневым контролем любые переправы оккупантов в Херсонской области

Российские оккупанты пытаются отремонтировать поврежденный Антоновский мост в Херсоне, однако ВСУ держат его под огневым контролем.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты пытаются построить альтернативные переправы через Днепр возле Херсона, однако и они становятся целями ВСУ.

Об этом Гуменюк рассказала в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что у Украины есть "такое оружие, которое позволяет попадать в выбранную цель".

"Их (оккупантов — ред.) попытки (поремонтировать Антоновский мост — ред.) понятны, потому что они хоть что-то и должны делать, чтобы хотя бы успокоить свои нервы. Они пытаются навести понтонные переправы альтернативные, но и эти объекты также попадают под огневой контроль, потому что у нас есть такое оружие, которое позволяет попадать в выбранную цель", — заявила Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинские бойцы "могут, не разрушая инфраструктуру, разрушать планы врага".

Отметим, на временно захваченных территориях юга Украины разворачивается активное партизанское движение, и уже на сегодня действия его сопротивления достаточно результативны. Так, вскоре можно будет увидеть результаты совместных действий партизан и Сил обороны юга.

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