ВСУ держат под огневым контролем любые переправы оккупантов в Херсонской области

Российские оккупанты пытаются отремонтировать поврежденный Антоновский мост в Херсоне, однако ВСУ держат его под огневым контролем.
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты пытаются построить альтернативные переправы через Днепр возле Херсона, однако и они становятся целями ВСУ.
Об этом Гуменюк рассказала в эфире телемарафона.
Она подчеркнула, что у Украины есть "такое оружие, которое позволяет попадать в выбранную цель".
"Их (оккупантов — ред.) попытки (поремонтировать Антоновский мост — ред.) понятны, потому что они хоть что-то и должны делать, чтобы хотя бы успокоить свои нервы. Они пытаются навести понтонные переправы альтернативные, но и эти объекты также попадают под огневой контроль, потому что у нас есть такое оружие, которое позволяет попадать в выбранную цель", — заявила Гуменюк.
Она подчеркнула, что украинские бойцы "могут, не разрушая инфраструктуру, разрушать планы врага".
Отметим, на временно захваченных территориях юга Украины разворачивается активное партизанское движение, и уже на сегодня действия его сопротивления достаточно результативны. Так, вскоре можно будет увидеть результаты совместных действий партизан и Сил обороны юга.
Читайте также:
- Гауляйтера Херсонщины Сальдо ввели в медикаментозную кому — росСМИ
- "Орки носятся с полными от страха штанами": в Новой Каховке прогремел взрыв на вражеском складе боеприпасов
- Вероятное наступление оккупантов: власти призвали эвакуироваться жителей недавно освобожденного села на Херсонщине