ВСУ держать под огневым контролем трассу Сватово-Кременная: какие последствия для оккупантов

ВСУ не дают россиянам перемещать по трассе ни личный состав, ни военную технику, ни боеприпасы.

Украинские защитники взяли под огневой контроль трассу Сватово-Кременная в Луганской области.

Спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона объяснил, что это значит для оккупантов.

По его словам, ВСУ не дают россиянам перемещать по трассе ни личный состав, ни военную технику, ни боеприпасы.

"Мы поражаем там все, что там двигается", – отметил Череватый.

По его словам, в районе Белогоровки россияне пытаются контратаковать, но украинские защитники дают им "достойное сопротивление".

Череватый предположил, что оккупанты будут пытаться перехватить инициативу на этом отрезке трассы, но командование ВСУ "продумывает шаги вперед, чтобы этого не случилось".

Главные направления на фронте

Спикер восточной группировки ВСУ сообщил, что главными направлениями на фоне остаются Бахмутский и Авдеевский.

"Здесь происходят жестокие ежедневные позиционные бои. Каждый день отбивают многие штурмовые действия врага. Непрерывно враг бьет по нашим позициям всеми видами артиллерии, из минометов, танков. Враг несет большие потери, но продолжает пока атаковать", — сказал он.

Контрнаступление в Луганской области

Напомним, что в Луганской области украинские защитники шаг за шагом освобождают наши территории.

Трасса Сватово-Кременная в Луганской области от 28 октября находится под контролем украинских военных.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, взятие под огневой контроль этой трассы важно последующих наступательных действий ВСУ, которые, в случае успеха, позволят значительно распространить зону наших операций.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российское командование расселяет своих "мобиков" в заброшенных квартирах украинцев в Северодонецке и Рубежном.