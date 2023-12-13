ВСУ держат позиции на левобережье Днепра, россияне дерутся за Авдеевку – сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины в Херсонском направлении удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. Тем временем оккупационная российская армия не оставляет попыток оцепить Авдеевку на Донетчине. За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 213 декабря.

Всего враг нанес 2 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки, РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ударные БПЛА. Также осейские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет (зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер"). Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты.

Авиационные удары получили Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 51 атаку врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районах севернее Приютного, западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области. В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов противника.

Как сообщалось, руководитель службы по связям с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин рассказал об успехах ВСУ возле Степного недалеко от Авдеевки. По его словам, украинские защитники в контратаках смогли оттеснить российских оккупантов в районе этого населенного пункта.

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