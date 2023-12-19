ВСУ держат позиции на левобережье Днепра, россияне пытаются захватить Авдеевку – Генштаб

Российская оккупационная армия пытается захватить Авдеевку в Донецкой области. ВСУ держат оборону. На Херсонском направлении украинские Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. За прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 19 декабря.

Всего враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 2 БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной все ударные БПЛА уничтожены.

Авиационные удары потерпела Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак оккупантов вблизи Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 21 атаку противника у Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага неподалеку от Новомихайловки Донецкой, где отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отразили 17 атак противника западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили два района дистанционного минирования и одно артиллерийское средство противника.

Напомним, росСМИ сообщили, что оккупанты получили новый срок взятия города Авдеевка. Отмечается, что захватить город до 1 декабря захватчикам не удалось, поэтому они получили приказ от диктатора Владимира Путина оккупировать город до Нового года.

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