ВСУ держат позиции: в Генштабе сообщили, где продолжаются бои и оккупанты совершают штурмы

Вооруженные силы Украины удерживают позиции. Кое-где Силы Обороны контратакуют и уничтожают российских захватчиков. Уже сегодня, 22 мая, на фронте произошло 46 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на направлениях – в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 10:30 среды, 22 мая.

Оккупанты совершили три авиаудара с применением пяти КАБов, 583 обстрела позиций наших войск. Также россияне задействовали для ударов 58 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении с начала суток уже прошли две неудачные попытки захватчиков атаковать район села Липцы. Потери позиций не допущены. По уточненным данным, за минувшие сутки враг потерял на Харьковском направлении более 220 человек, а также 32 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении сейчас продолжаются пять боеприкосновений в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово, Невское и Макеевка. Ситуация контролируется. Враг несет потери. В частности, неподалеку от Берестового уничтожена боевая машина пехоты и три бронетранспортера оккупантов.

На Лиманском направлении на это время отражена попытка захватчиков продвинуться вперед возле села Невское.

На Северском направлении украинские воины отбивают две атаки врага в районе Выемки. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже шесть раз предпринимал попытки улучшить тактическое положение. Атакует из Бахмута, в направлениях Времен Яр, Ивановское и Клещиевка. Три атаки уже отбиты, в три боестолкновения еще продолжаются. Во время штурма в районе Ивановского уже уничтожены четыре российских боевых машины десанта. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении, по сравнению с прошлыми сутками, интенсивность наступательных действий врага несколько снизилась. Сейчас продолжаются три атаки захватчиков из Очеретиного района. За прошедшие сутки враг в этом направлении потерял более 320 человек, а также 20 единиц вооружения и военной техники.

На Кураховском направлении отбиты три вражеских атаки в районах Красногоровки и Новомихайловки. Продолжается бой в районе Константиновского. Ситуация под контролем.

С начала суток на Времевском направлении ВСУ отразили два штурма в районах Урожайного и Старомайорского. Потери наших позиций не допущены.

В Приднепровском направлении враг трижды атаковал украинских защитников на плацдарме на левом берегу реки Днепр. Удачи не имел.

В Генштабе отмечают, что на остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Также отмечается, что за прошедшие сутки в общей сложности произошло 117 боевых столкновений, враг нанес четыре ракетных и 55 авиационных ударов, во время которых сбросил 84 КАБ. Россияне использовали для своих атак 927 дронов-камикадзе: 59 БпЛА "Shahed" и "Ланцет", 868 FPV-дронов. Захватчики 4094 раза обстреляли позиции украинских войск и мирные населенные пункты разных видов вооружения. В частности, 89 обстрелов произошло из реактивных систем залпового огня. Также ночью 22 мая оккупанты атаковали 24 ударными БпЛА типа "Shahed". Все дроны сбила ПВО.

В свою очередь, в течение 21 мая Воздушные силы, а также ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов сосредоточения личного состава, пункт управления, артиллерийское средство, два состава боеприпасов и две РЛС противника. Как следствие, общие потери российских захватчиков составили 1300 человек.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись около четырех населенных пунктов в Донецкой области.

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