ВСУ держит свои позиции: российские оккупанты замедлились в попытках захватить Харьков

Упоров оккупантов на украинских позициях не было зафиксировано.
Российская армия замедлила свои наступательные действия в попытках захватить Харьков.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Мы свои позиции держим. Прорывов и мер боевых подразделений противника и его диверсионно-разведывательных групп в город за прошедшие сутки не было", - заявил глава региона.
По его словам, более сложная ситуация в Изюме. Оккупанты пытались захватить город.
"Мы отстояли. Но российский оккупант продолжает осаждать город, препятствуя доставлению туда гуманитарных грузов и эвакуации населения", — подчеркнул Синегубов.
ОГА готовит отправку гуманитарных грузов в Балаклею, Изюм, Липку.
Глава ОГА сообщил, что по состоянию на 8 марта из Харькова эвакуировали поездами "Укрзализныци" более 600 тысяч человек.
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