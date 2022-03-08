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ВСУ держит свои позиции: российские оккупанты замедлились в попытках захватить Харьков

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ВСУ держит свои позиции: российские оккупанты замедлились в попытках захватить Харьков

Associated Press

Упоров оккупантов на украинских позициях не было зафиксировано.

Российская армия замедлила свои наступательные действия в попытках захватить Харьков.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Мы свои позиции держим. Прорывов и мер боевых подразделений противника и его диверсионно-разведывательных групп в город за прошедшие сутки не было", - заявил глава региона.

По его словам, более сложная ситуация в Изюме. Оккупанты пытались захватить город.

"Мы отстояли. Но российский оккупант продолжает осаждать город, препятствуя доставлению туда гуманитарных грузов и эвакуации населения", — подчеркнул Синегубов.

ОГА готовит отправку гуманитарных грузов в Балаклею, Изюм, Липку.

Глава ОГА сообщил, что по состоянию на 8 марта из Харькова эвакуировали поездами "Укрзализныци" более 600 тысяч человек.

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